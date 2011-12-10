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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Черноморец
Днепр - Черноморец: обзор матча 10 декабря 2011
Днепр
10.12.2011, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
22'
Н. Калинич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Черноморец
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Е. Коноплянка
+4
Замена
Д. Олейник
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
И. Силантьев
Желтая карточка
В. Балашов
Замена
С. Ковальчук
️️️️
С. Сетти
Замена
Е. Шахов
️️️️
Жулиано
Желтая карточка
С. Сетти
Замена
Е. Зубейко
️️️️
А. Донец
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Калинич
20'
Желтая карточка
А. Донец
Желтая карточка
Д. Боатенг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
14
Игорь Силантьев
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
4-2-2-2
27
Лаштувка
29
Денисов
5
Мандзюк
14
Чеберячко
15
Кулаков
14
Кравченко
18
Боатенг
22
Коноплянка
20
Жулиано
99
Матеус
9
Калинич
3-2-2-2-1
22
Безотосный
32
Вангели
3
Лео Матос
2
Ковальчук
16
Шиманек
3
Донец
14
Силантьев
89
Политыло
27
Балашов
6
Сетти
22
Цыгырлаш
22
Коноплянка
8
Бабенко
8
Бабенко
22
Коноплянка
20
Жулиано
28
Шахов
28
Шахов
20
Жулиано
9
Калинич
16
Олейник
16
Олейник
9
Калинич
3
Донец
22
Зубейко
22
Зубейко
3
Донец
6
Сетти
39
Ковальчук
39
Ковальчук
6
Сетти
Остались в запасе
Днепр
Черноморец
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
5
Александр Бабич
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Бабич
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Днепр - Черноморец
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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