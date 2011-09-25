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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 25 сентября 2011
Заря
25.09.2011, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Черноморец
4'
Л. Бурдужан
41'
К. Ковальчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Черноморец
Желтая карточка
К. Вангели
Пенальти не реализован!
Л. Бурдужан
Желтая карточка
Н. Каменюка
Замена
А. Диденко
️️️️
С. Сетти
Замена
С. Ференчак
️️️️
В. Милько
Замена
С. Ковальчук
️️️️
Л. Матос
Замена
М. Илюк
️️️️
Т. Лазарович
Замена
М. Белый
️️️️
М. Цакич
ГОЛ! 0:2!
К. Ковальчук
Пас отдал
Л. Матос
Замена
Е. Зубейко
️️️️
А. Донец
Желтая карточка
Я. Олейник
18'
Желтая карточка
Л. Матос
ГОЛ! 0:1!
Л. Бурдужан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Михайло Цакич
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
21
Бруно
ОП
18
Сергей Ференчак
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
3-4-1-2
99
Шуховцев
33
Олейник
13
Коротецкий
16
Ярмаш
33
Билый
14
Милько
6
Каменюка
8
Цакич
10
Хомченовский
13
Липартия
27
Лазарович
3-2-2-1-2
22
Безотосный
16
Шиманек
32
Вангели
3
Лео Матос
2
Ковальчук
3
Донец
89
Политыло
8
Ковальчук
6
Сетти
31
Бурдужан
30
Каськов
27
Лазарович
45
Илюк
45
Илюк
27
Лазарович
8
Цакич
29
Белый
29
Белый
8
Цакич
14
Милько
18
Ференчак
18
Ференчак
14
Милько
3
Донец
22
Зубейко
22
Зубейко
3
Донец
3
Лео Матос
39
Ковальчук
39
Ковальчук
3
Лео Матос
6
Сетти
9
Диденко
9
Диденко
6
Сетти
Остались в запасе
Заря
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
21
Бруно
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
44
Евгений Паст
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
21
Бруно
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Заря - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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