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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Карпаты
Черноморец - Карпаты: обзор матча 19 ноября 2011
Черноморец
19.11.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
45+1'
В. Балашов (П)
81'
Джимми
65'
В. Батиста
84'
А. Федецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Карпаты
Замена
М. Кополовец
️️️️
Я. Мартынюк
ГОЛ! 2:2!
А. Федецкий
Пас отдал
В. Батиста
ГОЛ! 2:1!
Джимми
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Замена
К. Ковальчук
️️️️
С. Ковальчук
Замена
И. Ощипко
️️️️
Б. Гомес
ГОЛ! 1:1!
В. Батиста
Замена
Е. Зубейко
️️️️
Л. Матос
Желтая карточка
Лукас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Балашов
+1
Желтая карточка
И. Милошевич
Замена
Джимми
️️️️
И. Цыгырлаш
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
В. Батиста
️️️️
В. Костевич
Желтая карточка
К. Вангели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
18
Джимми
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Кристобаль
ПП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Безотосный
14
Фонтанелло
32
Вангели
3
Лео Матос
3
Донец
16
Шиманек
39
Ковальчук
89
Политыло
6
Сетти
27
Балашов
22
Цыгырлаш
3-4-1-1
22
Тлумак
6
Балажиц
20
Гомес
4
Милошевич
44
Федецкий
9
Мартынюк
19
Ткачук
41
Гирский
16
Худобяк
7
Лукас
3
Лео Матос
22
Зубейко
22
Зубейко
3
Лео Матос
39
Ковальчук
8
Ковальчук
8
Ковальчук
39
Ковальчук
22
Цыгырлаш
18
Джимми
18
Джимми
22
Цыгырлаш
9
Мартынюк
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Мартынюк
20
Гомес
35
Ощипко
35
Ощипко
20
Гомес
21
Костевич
80
Батиста
80
Батиста
21
Костевич
Остались в запасе
Черноморец
Карпаты
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Роман Григорчук
36
Владимир Гудыма
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Кристобаль
ПП
Главный тренер
Павел Кучеров
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Кристобаль
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Павел Кучеров
Статистика матча Черноморец - Карпаты
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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