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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлист
Черноморец - Металлист: обзор матча 22 апреля 2012
Черноморец
22.04.2012, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 3
Завершен
Металлист
4'
И. Бобко
67'
И. Бобко
73'
В. Балашов (П)
26'
К. Хавьер
27'
Д. Кристальдо
79'
Эдмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлист
Желтая карточка
Т. Терроссо
+4
Замена
П. Ковальчук
️️️️
Е. Зубейко
+2
Замена
Т. Терроссо
️️️️
Э. Бакай
ГОЛ! 3:3!
Эдмар
Пас отдал
Тайсон
Замена
А. Воробей
️️️️
С. Валяев
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Балашов
ГОЛ! 2:2!
И. Бобко
Желтая карточка
М. Торсильери
Замена
А. Воробей
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
М. Обрадович
️️️️
К. Вильягра
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
Д. Кристальдо
Желтая карточка
К. Вильягра
ГОЛ! 1:2!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Х. Соса
ГОЛ! 1:1!
К. Хавьер
Желтая карточка
Э. Бакай
ГОЛ! 1:0!
И. Бобко
Пас отдал
Л. Бурдужан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
27
Виталий Балашов
ЦП
19
Элис Бакай
АП
3
Лео Матос
ПВ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
7
Хосе Соса
ПП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Андрей Воробей
ЦФ
4-1-3-2
22
Безотосный
14
Фонтанелло
5
Бергер
22
Зубейко
77
Кутас
27
Балашов
6
Сетти
19
Бакай
3
Лео Матос
31
Бурдужан
21
Бобко
4-4-1-1
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Торсильери
19
Пшеничных
7
Соса
78
Валяев
8
Эдмар
11
Тайсон
10
Хавьер
9
Кристальдо
19
Бакай
16
Терроссо
16
Терроссо
19
Бакай
22
Зубейко
2
Ковальчук
2
Ковальчук
22
Зубейко
3
Вильягра
26
Обрадович
26
Обрадович
3
Вильягра
9
Кристальдо
9
Воробей
9
Воробей
9
Кристальдо
Остались в запасе
Черноморец
Металлист
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Металлист
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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