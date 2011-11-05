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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Черноморец
Металлург - Черноморец: обзор матча 05 ноября 2011
Металлург
05.11.2011, суббота, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Черноморец
25'
А. Донец (АГ)
38'
В. Чечер
48'
В. Прийма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Черноморец
Замена
В. Иванко
️️️️
Соарес
Желтая карточка
В. Прийма
Замена
Е. Зубейко
️️️️
П. Кутас
Замена
М. Пиццелли
️️️️
Д. Лазич
Желтая карточка
Соарес
Желтая карточка
П. Кутас
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Г. Казарян
ГОЛ! 3:0!
В. Прийма
Замена
А. Слинкин
️️️️
И. Цыгырлаш
Замена
В. Балашов
️️️️
П. Ковальчук
ГОЛ! 2:0!
В. Чечер
Пас отдал
Н. Морозюк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Донец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
36
Никита Полюлях
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
30
Артур Каськов
ЛФ
4-4-1-1
13
Бандура
9
Шина
44
Чечер
4
Воловик
4
Прийма
19
Мкртчян
8
Казарян
10
Лазич
6
Морозюк
17
Соарес
15
Траоре
3-2-2-1-2
22
Безотосный
2
Ковальчук
32
Вангели
14
Фонтанелло
77
Кутас
3
Донец
8
Ковальчук
39
Ковальчук
6
Сетти
22
Цыгырлаш
9
Диденко
10
Лазич
9
Пиццелли
9
Пиццелли
10
Лазич
8
Казарян
84
Голайдо
84
Голайдо
8
Казарян
17
Соарес
19
Иванко
19
Иванко
17
Соарес
77
Кутас
22
Зубейко
22
Зубейко
77
Кутас
22
Цыгырлаш
33
Слинкин
33
Слинкин
22
Цыгырлаш
2
Ковальчук
27
Балашов
27
Балашов
2
Ковальчук
Остались в запасе
Металлург
Черноморец
36
Никита Полюлях
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
35
Руслан Соляник
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
35
Руслан Соляник
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Металлург - Черноморец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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