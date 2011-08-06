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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Днепр
Черноморец - Днепр: обзор матча 06 августа 2011
Черноморец
06.08.2011, суббота, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
90+2'
Л. Бурдужан
43'
Жулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Днепр
Желтая карточка
Л. Бурдужан
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Бурдужан
+2
Замена
Джимми
️️️️
А. Каськов
Замена
С. Инкум
️️️️
Матеус
Желтая карточка
А. Диденко
Замена
В. Денисов
️️️️
И. Стринич
Замена
Д. Васин
️️️️
И. Цыгырлаш
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Е. Шахов
Замена
А. Диденко
️️️️
Р. Соляник
ГОЛ! 0:1!
Жулиано
Пас отдал
А. Антонов
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
С. Сетти
Желтая карточка
Р. Соляник
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
35
Руслан Соляник
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Жулиано
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Черноморец
18
Джимми
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Днепр
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
3-2-1-1-3
22
Безотосный
35
Соляник
2
Ковальчук
16
Шиманек
3
Донец
77
Кутас
89
Политыло
6
Сетти
30
Каськов
22
Цыгырлаш
31
Бурдужан
4-3-1-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
23
Стринич
14
Чеберячко
15
Кулаков
29
Ротань
18
Боатенг
28
Шахов
20
Жулиано
99
Матеус
69
Антонов
30
Каськов
18
Джимми
18
Джимми
30
Каськов
22
Цыгырлаш
39
Васин
39
Васин
22
Цыгырлаш
35
Соляник
9
Диденко
9
Диденко
35
Соляник
23
Стринич
29
Денисов
29
Денисов
23
Стринич
99
Матеус
22
Инкум
22
Инкум
99
Матеус
28
Шахов
22
Коноплянка
22
Коноплянка
28
Шахов
Остались в запасе
Черноморец
Днепр
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Черноморец - Днепр
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Спартак
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