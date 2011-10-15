Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Черноморец
Металлист - Черноморец: обзор матча 15 октября 2011
Металлист
15.10.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
45+1'
Е. Будник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Черноморец
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Х. Соса
Замена
С. Бланко
️️️️
К. Хавьер
Замена
Д. Васин
️️️️
К. Ковальчук
Замена
О. Шелаев
️️️️
Е. Будник
Желтая карточка
К. Вангели
Желтая карточка
К. Вильягра
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
С. Ковальчук
Желтая карточка
Фининьо
ГОЛ! 1:0!
Е. Будник
Пас отдал
Тайсон
+1
19'
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Бурдужан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
39
Денис Васин
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-2-2-1-1
29
Горяинов
19
Пшеничных
18
Гуйе
6
Торсильери
11
Будник
3
Вильягра
7
Соса
78
Валяев
10
Хавьер
11
Тайсон
3-2-3-1-1
22
Безотосный
16
Шиманек
32
Вангели
3
Лео Матос
22
Зубейко
14
Фонтанелло
8
Ковальчук
39
Ковальчук
89
Политыло
6
Сетти
31
Бурдужан
11
Будник
5
Шелаев
5
Шелаев
11
Будник
7
Соса
19
Торрес
19
Торрес
7
Соса
10
Хавьер
29
Бланко
29
Бланко
10
Хавьер
8
Ковальчук
39
Васин
39
Васин
8
Ковальчук
39
Ковальчук
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
39
Ковальчук
31
Бурдужан
9
Диденко
9
Диденко
31
Бурдужан
Остались в запасе
Металлист
Черноморец
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
5
Александр Бабич
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Бабич
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Металлист - Черноморец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Черноморец
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+