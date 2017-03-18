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Павле Нинков
Статистика
Павле Нинков - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1985 (41), Белград
#24 | Защитник
183 см | 75 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0 : 0
18.03.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 1
05.03.2017
Лилль
88' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0 : 0
25.02.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0 : 0
19.02.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1 : 1
08.02.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
4 : 0
05.02.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
0 : 3
29.01.2017
Сент-Этьен
70' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1 : 0
21.01.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
0 : 1
14.01.2017
Нант
69' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2 : 0
21.12.2016
Тулуза
72' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3 : 2
10.12.2016
Лорьян
63' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 0
04.12.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
30.11.2016
Монпелье
72' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
1 : 0
25.11.2016
Тулуза
60' - 90'
63'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
1 : 2
19.11.2016
Метц
61' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
1 : 1
05.11.2016
Тулуза
69' - 90'
87'
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