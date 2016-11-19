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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Метц
Тулуза - Метц: обзор матча 19 ноября 2016
Тулуза
19.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 2
Завершен
Метц
90+5'
О. Эдуард
35'
Я. Жуффре (П)
48'
Ж. Манджек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Метц
ГОЛ! 1:2!
О. Эдуард
Пас отдал
М. Брейтуэйт
90'
+5
87'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Я. Жуффре
76'
Замена
И. Сарр
️️️️
О. Нгетт
Замена
П. Нинков
️️️️
К. Амьен-Аду
61'
Замена
О. Эдуард
️️️️
И. Силла
53'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Манджек
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
37'
Желтая карточка
С. Фалет
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Жуффре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
АП
40
Жорж Манджек
ПП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
91
Флоран Мойе
АП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
3-3-2-1-1
40
Лафон
6
Жульен
20
Яго
29
Мубандже
4
Силла
29
Бли
98
Амьен-Аду
14
Бодигер
7
Сомалья
11
Тойвонен
22
Брейтуэйт
4-1-1-2-2
1
Дидийон
20
Баллиу
4
Бишевац
5
Фалет
32
Ассу-Экотто
8
Дукур
40
Манджек
8
Жуффре
11
Нгетт
22
Лежен
13
Диалло
98
Амьен-Аду
24
Нинков
24
Нинков
98
Амьен-Аду
4
Силла
29
Эдуард
29
Эдуард
4
Силла
11
Нгетт
7
Сарр
7
Сарр
11
Нгетт
8
Жуффре
91
Мойе
91
Мойе
8
Жуффре
Остались в запасе
Тулуза
Метц
6
Ибраим Сангаре
ОП
20
Матье Кафаро
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
7
Готье Эйн
ПВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
6
Ибраим Сангаре
ОП
20
Матье Кафаро
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
7
Готье Эйн
ПВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Тулуза - Метц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Муниципал
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