Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Англия. Премьер-Лига, 1 тур