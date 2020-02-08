Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даррен Прэтли - статистика

Завершил карьеру
22 апреля 1985 (41), Лондон
#15 | Полузащитник
178 см | 69 кг
Англия | Ямайка
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
25
1
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сток Сити
3 : 1
08.02.2020
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Чарльтон
2 : 1
01.02.2020
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Чарльтон
0 : 0
22.01.2020
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
2 : 1
18.01.2020
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Чарльтон
2 : 2
11.01.2020
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Суонси
1 : 0
02.01.2020
Чарльтон
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Дерби Каунти
2 : 1
30.12.2019
Чарльтон
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Чарльтон
3 : 2
26.12.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
21.12.2019
Чарльтон
1' - 90'
17'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
2 : 2
13.12.2019
Халл Сити
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
0 : 1
10.12.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Мидлсбро
1 : 0
07.12.2019
Чарльтон
1' - 90'
59'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
1 : 3
30.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лутон Таун
2 : 1
26.11.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
2 : 1
09.11.2019
Чарльтон
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
2 : 2
26.10.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
3 : 0
19.10.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Фулхэм
2 : 2
05.10.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Чарльтон
1 : 2
02.10.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Чарльтон
1 : 0
28.09.2019
Лидс
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
21.09.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
0 : 1
14.09.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
0 : 2
31.08.2019
Чарльтон
Был в запасе
77'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Чарльтон
1 : 0
24.08.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Чарльтон
1 : 1
21.08.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
89'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Барнсли
0 : 0
17.08.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Чарльтон
3 : 1
10.08.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
03.08.2019
Чарльтон
1' - 90'
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
2
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
11
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+