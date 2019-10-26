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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Чарльтон
Вест Бромвич - Чарльтон: обзор матча 26 октября 2019
Вест Бромвич
26.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 2
Завершен
Чарльтон
10'
М. Филлипс
81'
Х. Робсон-Кану
90+4'
Д. Каллен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Чарльтон
90'
+6
Желтая карточка
Д. Каллен
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Каллен
Желтая карточка
К. Бартли
84'
ГОЛ! 2:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
Р. Сойерс
81'
41'
Желтая карточка
Т. Локьер
ГОЛ! 1:0!
М. Филлипс
Пас отдал
М. Перейра
10'
Желтая карточка
Д. Ливермор
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Чарльтон
7
Бирам Каял
ЦП
3-1-3-1-1
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
8
Ливермор
19
Диангана
14
Сойерс
25
Филлипс
10
Перейра
32
Остин
4-2
15
Локьер
23
Сарр
20
Солли
14
Паррингтон
24
Каллен
15
Прэтли
Остались в запасе
Вест Бромвич
Чарльтон
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Вест Бромвич - Чарльтон
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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