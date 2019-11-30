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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Шеффилд Уэнсдэй
Чарльтон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 30 ноября 2019
Чарльтон
30.11.2019, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
17'
С. Флетчер
79'
С. Флетчер (П)
90+4'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
А. Нухиу
Желтая карточка
Т. Локьер
89'
84'
Желтая карточка
А. Нухиу
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Флетчер
38'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Чарльтон
20
Крис Солли
ЦЗ
Шеффилд Уэнсдэй
2
Гетин Джонс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
3-1-1
23
Сарр
2
Мэтьюз
15
Локьер
15
Прэтли
17
Леко
3-2-2-3
25
Доусон
12
Лис
3
Фокс
5
Хатчинсон
28
Одубайо
2
Йорфа
10
Беннэн
40
Харрис
45
Форестьери
26
Флетчер
9
Нухиу
Остались в запасе
Чарльтон
Шеффилд Уэнсдэй
20
Крис Солли
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
20
Киран Ли
ОП
2
Гетин Джонс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
20
Крис Солли
ЦЗ
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
2
Гетин Джонс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Чарльтон - Шеффилд Уэнсдэй
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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