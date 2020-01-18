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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Чарльтон
Престон - Чарльтон: обзор матча 18 января 2020
Престон
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 1
Завершен
Чарльтон
31'
Д. Хэрроп
52'
П. Бауэр
5'
А. Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Чарльтон
Желтая карточка
Т. Баркуйзен
62'
ГОЛ! 2:1!
П. Бауэр
Пас отдал
Д. Хэрроп
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хэрроп
Пас отдал
Д. Фишер
31'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Грин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Чарльтон
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Престон
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-5-1
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
5
Бауэр
7
Синклейр
14
Джонсон
10
Хэрроп
8
Брауне
29
Баркуйзен
24
Магуайр
3-2-1
2
Мэтьюз
23
Сарр
15
Локьер
10
Уильямс
15
Прэтли
19
Грин
Остались в запасе
Престон
Чарльтон
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Престон - Чарльтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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