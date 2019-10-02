Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Суонси
Чарльтон - Суонси: обзор матча 02 октября 2019
Чарльтон
02.10.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
2'
Д. Леко
17'
Я. Дханда
65'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Суонси
90'
Желтая карточка
Борха
Желтая карточка
Т. Локьер
83'
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Пас отдал
Д. Родон
Желтая карточка
Б. Паррингтон
50'
17'
ГОЛ! 1:1!
Я. Дханда
Пас отдал
Д. Фултон
ГОЛ! 1:0!
Д. Леко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
31
Ян Дханда
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
3-2-1
14
Паррингтон
15
Локьер
2
Мэтьюз
24
Каллен
26
Филд
17
Леко
4-2-3-1
28
Вудман
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
6
Родон
14
Робертс
4
Фултон
6
Гримес
43
Целина
31
Дханда
24
Айю
17
Борха
Остались в запасе
Чарльтон
Суонси
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Чарльтон - Суонси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Вэлли
Новости команд
Все
Чарльтон
Суонси
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+