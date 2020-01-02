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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Чарльтон
Суонси - Чарльтон: обзор матча 02 января 2020
Суонси
02.01.2020, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 0
Завершен
Чарльтон
14'
Я. Дханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Чарльтон
50'
Желтая карточка
Д. Прэтли
ГОЛ! 1:0!
Я. Дханда
Пас отдал
У. Раутледж
14'
Желтая карточка
К. Ноутон
2'
Начало матча
Статистика матча Суонси - Чарльтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
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3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
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