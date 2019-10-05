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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Чарльтон
Фулхэм - Чарльтон: обзор матча 05 октября 2019
Фулхэм
05.10.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 2
Завершен
Чарльтон
55'
И. Кавалейру
63'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Чарльтон
Желтая карточка
А. Митрович
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
63'
ГОЛ! 1:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
Б. Рид
55'
Желтая карточка
Д. Брайан
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Чарльтон
20
Крис Солли
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-3-1-2
13
Беттинелли
23
Брайан
3
Рим
26
Моусон
31
Артер
10
Йохансен
10
Кэрни
93
Кноккарт
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
3-4
20
Солли
23
Сарр
15
Локьер
10
Уильямс
10
Форстер-Каски
24
Каллен
15
Прэтли
Остались в запасе
Фулхэм
Чарльтон
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
13
Бен Амос
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Фулхэм - Чарльтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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