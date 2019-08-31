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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Чарльтон
Рединг - Чарльтон: обзор матча 31 августа 2019
Рединг
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 2
Завершен
Чарльтон
51'
Д. Леко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Чарльтон
77'
Желтая карточка
Д. Прэтли
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Леко
Желтая карточка
Пеле
25'
10'
Желтая карточка
С. Филд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Рединг
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-2
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Мур
17
Идом
5
Моррисон
8
Свифт
25
Пеле
14
Эджария
19
Жоао
47
Пушкаш
3-3-1
15
Локьер
20
Солли
14
Паррингтон
10
Уильямс
26
Филд
24
Каллен
17
Леко
Остались в запасе
Рединг
Чарльтон
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Рединг - Чарльтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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