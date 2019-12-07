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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Чарльтон
Мидлсбро - Чарльтон: обзор матча 07 декабря 2019
Мидлсбро
07.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Чарльтон
1'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Чарльтон
Желтая карточка
Э. Флетчер
88'
67'
Желтая карточка
Д. Леко
59'
Желтая карточка
Д. Прэтли
ГОЛ! 1:0!
Д. Сэйвилл
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
Чарльтон
20
Крис Солли
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2-3-1-2
4
Айяла
23
Фрай
16
Хаусон
7
Клэйтон
6
Сэйвилл
16
Тавернье
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
2-2-1
2
Мэтьюз
14
Паррингтон
15
Прэтли
16
Ледли
17
Леко
Остались в запасе
Мидлсбро
Чарльтон
25
Томас Мехиас
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
20
Крис Солли
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
Остались в запасе
20
Крис Солли
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Мидлсбро - Чарльтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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