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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Лидс
Чарльтон - Лидс: обзор матча 28 сентября 2019
Чарльтон
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Лидс
Желтая карточка
К. Солли
90'
+6
Желтая карточка
Д. Прэтли
70'
Желтая карточка
Т. Локьер
67'
66'
Желтая карточка
П. Бэмфорд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-3-1
14
Паррингтон
20
Солли
23
Сарр
15
Локьер
24
Каллен
10
Уильямс
15
Прэтли
17
Леко
3-1-2-1-2
1
Касилья
15
Даллас
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
16
Шеклтон
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Чарльтон
Лидс
13
Бен Амос
ВР
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
47
Джек Кларк
ПВ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Чарльтон - Лидс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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