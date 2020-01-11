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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Вест Бромвич
Чарльтон - Вест Бромвич: обзор матча 11 января 2020
Чарльтон
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
76'
С. Джонстон (АГ)
22'
К. Зохоре
46'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Вест Бромвич
90'
Желтая карточка
Г. Диангана
90'
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
А. Грин
90'
85'
Желтая карточка
М. Филлипс
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Джонстон
76'
46'
ГОЛ! 0:2!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
М. Филлипс
45'
Желтая карточка
Р. Сойерс
Желтая карточка
Т. Локьер
43'
43'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Зохоре
12'
Желтая карточка
С. Аджайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
3-1-1
2
Мэтьюз
23
Сарр
15
Локьер
15
Прэтли
19
Грин
4-1-2-1-2
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
22
Таунсенд
2
Ферлонг
8
Ливермор
25
Филлипс
14
Сойерс
10
Перейра
7
Зохоре
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Чарльтон
Вест Бромвич
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Чарльтон - Вест Бромвич
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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