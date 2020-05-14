Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тобиас Вернер - статистика

Завершил карьеру
19 июля 1985 (41), Гера
#17 | Полузащитник
177 см | 67 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
13
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 3
14.05.2016
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 1
07.05.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
0 : 0
29.04.2016
Кельн
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 2
23.04.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1 : 0
16.04.2016
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
1 : 2
09.04.2016
Аугсбург
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
4 : 2
02.04.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 3
20.03.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Дармштадт
2 : 2
12.03.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3 : 3
05.03.2016
Байер
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2 : 1
02.03.2016
Аугсбург
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 2
28.02.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
0 : 1
21.02.2016
Аугсбург
71' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 2
08.11.2015
Вердер
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 3
31.10.2015
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
5 : 1
25.10.2015
Аугсбург
46' - 90'
49'
60'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
0 : 2
17.10.2015
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2 : 0
20.09.2015
Ганновер-96
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
2 : 1
12.09.2015
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 1
29.08.2015
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 1
22.08.2015
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 1
15.08.2015
Герта
1' - 90'
Главные новости
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
5
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
3
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
5
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+