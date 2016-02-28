Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 28 февраля 2016
Аугсбург
28.02.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
51'
А. Финнбогасон
53'
Каюби
33'
Раффаэл
55'
Ф. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
86'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Т. Азар
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Р. Бобадилья
84'
Замена
К. Янкер
️️️️
К. Чжа-Чеол
78'
67'
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
64'
Замена
М. Хинтереггер
️️️️
М. Дауд
55'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Н. Эльведи
ГОЛ! 2:1!
Каюби
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Финнбогасон
Пас отдал
П. Верхаг
51'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Я. Моравек
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
30
Каюби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
30
Макс
24
Клаван
2
Верхаг
6
Гаувелеув
31
Кор
30
Моравек
30
Каюби
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
27
Финнбогасон
4-1-2-2-1
1
Зоммер
30
Эльведи
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
16
Траоре
9
Азар
11
Раффаэл
Ку Чжа-Чеол
16
Янкер
16
Янкер
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
25
Бобадилья
35
Эссвайн
35
Эссвайн
25
Бобадилья
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
81
Дауд
13
Хинтереггер
13
Хинтереггер
81
Дауд
9
Азар
4
Брауверс
4
Брауверс
9
Азар
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия М
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+