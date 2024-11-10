Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виталий Прындета - статистика

Завершил карьеру
2 февраля 1993 (33), Дубно
#18 | Защитник
197 см | 89 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсар
19
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
2 : 0
10.11.2024
Тобол
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
6 : 2
02.11.2024
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Туран
0 : 1
27.10.2024
Кайсар
1' - 15'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайсар
5 : 1
20.10.2024
Шахтер Караганда
1' - 83'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайсар
0 : 1
18.09.2024
Астана
1' - 36'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
1 : 0
14.09.2024
Кайсар
1' - 86'
58'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 1
31.08.2024
Ордабасы
1' - 90'
70'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
0 : 0
24.08.2024
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
1 : 1
18.08.2024
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
2 : 2
03.08.2024
Кайсар
1' - 90'
74'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
2 : 1
13.07.2024
Елимай
1' - 56'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
2 : 1
29.06.2024
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
1 : 2
22.06.2024
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2024
Туран
1' - 77'
74'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 2
01.06.2024
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
18.05.2024
Женис
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
1 : 1
12.05.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
05.05.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 0
27.04.2024
Кайрат
85' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
1 : 1
20.04.2024
Атырау
67' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
06.04.2024
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 3
06.03.2024
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 3
01.03.2024
Актобе
1' - 90'
Главные новости
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
1
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
1
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+