Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Ордабасы
Кайсар - Ордабасы: обзор матча 31 августа 2024
Кайсар
31.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ордабасы
65'
Д. Нарзилдаев
70'
В. Прындета
16'
И. Пластун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Ордабасы
Желтая карточка
А. Кенесбек
90'
+2
Замена
О. Махан
️️️️
J. Kameni
89'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
А. Жаксылыков
85'
Замена
А. Толегенов
️️️️
Д. Бородин
85'
Желтая карточка
Ш. Норбеков
83'
81'
Замена
М. Федин
️️️️
Г. Суюмбаев
81'
Замена
Л. Квек
️️️️
Б. Исламхан
72'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Ш. Умаров
ГОЛ! 2:1!
В. Прындета
70'
70'
Замена
А. Беседин
️️️️
В. Садовский
Желтая карточка
А. Жаксылыков
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нарзилдаев
65'
Замена
J. Kameni
️️️️
В. Совпель
63'
Желтая карточка
Г. Миложко
48'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
Д. Жалмукан
46'
22'
Желтая карточка
С. Астанов
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Пластун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
4-3-1-1-1
88
Сикач
17
Калмуратов
18
Прындета
15
Пайович
5
Кенесбек
77
Совпель
5
Миложко
10
Нарзилдаев
9
Бородин
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
3-3-3-1
1
Шайзада
32
Пластун
23
Эрланов
5
Суюмбаев
22
Астанов
8
Тагыберген
96
Абикен
17
Умаров
9
Исламхан
10
Яхшибоев
90
Садовский
9
Бородин
3
Толегенов
3
Толегенов
9
Бородин
29
Махан
29
Махан
77
Совпель
99
99
77
Совпель
40
Жаксылыков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
40
Жаксылыков
73
Жалмукан
30
Норбеков
30
Норбеков
73
Жалмукан
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
5
Суюмбаев
11
Федин
11
Федин
5
Суюмбаев
17
Умаров
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
17
Умаров
90
Садовский
41
Беседин
41
Беседин
90
Садовский
Остались в запасе
Кайсар
Ордабасы
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кайсар - Ордабасы
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Новости команд
Все
Кайсар
Ордабасы
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+