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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Атырау - Кайсар
Атырау - Кайсар: обзор матча 03 августа 2024
Атырау
03.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Кайсар
58'
И. Стасевич
79'
Н. Сигневич
81'
Р. Юденков
90+7'
Д. Бородин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атырау - Кайсар
90'
+8
Желтая карточка
Ш. Норбеков
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Бородин
Желтая карточка
Н. Степанов
90'
+5
90'
+4
Вторая желтая
Й. Пайович
Замена
М. Барбоза
️️️️
Н. Жагоров
88'
Замена
Ф. Олимзода
️️️️
Ж. Каямба
88'
81'
ГОЛ! 2:1!
Р. Юденков
ГОЛ! 2:0!
Н. Сигневич
79'
Замена
А. Адиль
️️️️
И. Стасевич
76'
74'
Желтая карточка
В. Прындета
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
Я. Новак
73'
61'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
Д. Нарзилдаев
61'
Замена
О. Махан
️️️️
А. Жаксылыков
ГОЛ! 1:0!
И. Стасевич
58'
49'
Желтая карточка
Й. Пайович
Желтая карточка
И. Стасевич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Кайсар
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
18
Степанов
26
Керимжанов
19
Наджарян
55
Нойок
14
Жагоров
34
Новак
11
Каямба
7
Стасевич
14
Сигневич
3-5-1-1
88
Сикач
56
Юденков
18
Прындета
15
Пайович
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
77
Совпель
5
Миложко
17
Калмуратов
9
Бородин
40
Жаксылыков
14
Жагоров
6
Барбоза
6
Барбоза
14
Жагоров
34
Новак
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
34
Новак
11
Каямба
63
Олимзода
63
Олимзода
11
Каямба
7
Стасевич
9
Адиль
9
Адиль
7
Стасевич
40
Жаксылыков
29
Махан
29
Махан
40
Жаксылыков
10
Нарзилдаев
30
Норбеков
30
Норбеков
10
Нарзилдаев
Остались в запасе
Атырау
Кайсар
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Атырау - Кайсар
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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