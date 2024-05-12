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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кайсар
Астана - Кайсар: обзор матча 12 мая 2024
Астана
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кайсар
57'
М. Томасов
90+3'
В. Громыко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Кайсар
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Громыко
Пас отдал
Й. Пайович
88'
Замена
Э. Алтынбеков
️️️️
А. Кенесбек
Замена
Я. Масурас
️️️️
М. Быстров
78'
75'
Замена
Э. Торекул
️️️️
Д. Нарзилдаев
75'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
В. Совпель
66'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
О. Махан
Замена
Р. Каримов
️️️️
У. Камара
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Томасов
Пас отдал
А. Бейсебеков
57'
Замена
Э. Астанов
️️️️
М. Эбонг
50'
Желтая карточка
А. Аманович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
4-3-2-1
16
Заруцкий
55
Аманович
5
Казуколовас
15
Бейсебеков
4
Быстров
70
Урега
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Эбонг
20
Аханону
4-3-1-1-1
88
Сикач
5
Кенесбек
56
Юденков
15
Пайович
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
77
Совпель
5
Миложко
9
Бородин
55
Громыко
29
Махан
4
Быстров
21
Масурас
21
Масурас
4
Быстров
7
Эбонг
10
Астанов
10
Астанов
7
Эбонг
28
Камара
81
Каримов
81
Каримов
28
Камара
5
Кенесбек
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
5
Кенесбек
29
Махан
30
Норбеков
30
Норбеков
29
Махан
10
Нарзилдаев
45
Торекул
45
Торекул
10
Нарзилдаев
77
Совпель
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
77
Совпель
Остались в запасе
Астана
Кайсар
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Астана - Кайсар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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