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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Кайсар
Кызыл-Жар - Кайсар: обзор матча 02 ноября 2024
Кызыл-Жар
02.11.2024, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
6 : 2
Завершен
Кайсар
19'
Е. Березкин
41'
С. Себай
52'
С. Себай
64'
Е. Березкин
68'
С. Себай
75'
Л. Имнадзе
13'
В. Совпель
90'
В. Совпель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Кайсар
90'
ГОЛ! 6:2!
В. Совпель
Желтая карточка
А. Дрльо
85'
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Л. Имнадзе
80'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
Р. Бригидо
76'
Замена
А. Дрльо
️️️️
Ю. Бушман
76'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
С. Себай
76'
ГОЛ! 6:1!
Л. Имнадзе
75'
ГОЛ! 5:1!
С. Себай
68'
ГОЛ! 4:1!
Е. Березкин
64'
63'
Замена
Т. Нурсеитов
️️️️
А. Толегенов
53'
Замена
А. Кенесбек
️️️️
Д. Жалмукан
53'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
Э. Алтынбеков
ГОЛ! 3:1!
С. Себай
52'
ГОЛ! 2:1!
С. Себай
41'
38'
Желтая карточка
Д. Жалмукан
ГОЛ! 1:1!
Е. Березкин
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Совпель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
1-3-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
5
Сабино
8
Хасейн
27
Березкин
10
Бушман
14
Саулет
10
Имнадзе
91
Бригидо
15
Себай
3-3-1-2-1
88
Сикач
3
Толегенов
18
Прындета
56
Юденков
40
Кобуладзе
77
Совпель
17
Калмуратов
9
Бородин
7
Алтынбеков
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
10
Имнадзе
8
Оспанов
8
Оспанов
10
Имнадзе
91
Бригидо
9
Абзалов
9
Абзалов
91
Бригидо
15
Себай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
15
Себай
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
3
Толегенов
50
Нурсеитов
50
Нурсеитов
3
Толегенов
73
Жалмукан
5
Кенесбек
5
Кенесбек
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
30
Норбеков
30
Норбеков
7
Алтынбеков
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайсар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайсар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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