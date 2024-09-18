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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Астана
Кайсар - Астана: обзор матча 18 сентября 2024
Кайсар
18.09.2024, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Астана
8'
У. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Астана
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
Д. Жалмукан
86'
Замена
J. Kameni
️️️️
А. Жаксылыков
86'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
Э. Алтынбеков
86'
83'
Желтая карточка
А. Марочкин
83'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Н. Грипши
77'
Желтая карточка
Б. Осеи
74'
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
74'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
К. Бартолец
Замена
Д. Бородин
️️️️
Р. Сахалбаев
73'
Желтая карточка
А. Жаксылыков
69'
65'
Замена
Э. Астанов
️️️️
Н. Аханону
46'
Замена
К. Казуколовас
️️️️
Б. Калайца
Желтая карточка
А. Толегенов
45'
+2
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
39'
Замена
В. Совпель
️️️️
В. Прындета
36'
33'
Желтая карточка
И. Куат
8'
ГОЛ! 0:1!
У. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
28
Усман Камара
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-3-3-1
88
Сикач
3
Толегенов
18
Прындета
56
Юденков
40
Кобуладзе
10
Нарзилдаев
15
Пайович
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
13
Сахалбаев
40
Жаксылыков
4-1-1-2-2
93
Чондрич
4
Быстров
3
Калайца
22
Марочкин
2
Бартолец
5
Куат
24
Осеи
11
Грипши
28
Камара
20
Аханону
99
Жоффри
18
Прындета
77
Совпель
77
Совпель
18
Прындета
13
Сахалбаев
9
Бородин
9
Бородин
13
Сахалбаев
7
Алтынбеков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
99
99
40
Жаксылыков
73
Жалмукан
30
Норбеков
30
Норбеков
73
Жалмукан
3
Калайца
5
Казуколовас
5
Казуколовас
3
Калайца
11
Грипши
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
11
Грипши
2
Бартолец
11
Вороговский
11
Вороговский
2
Бартолец
20
Аханону
10
Астанов
10
Астанов
20
Аханону
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Кайсар
Астана
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Астана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
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