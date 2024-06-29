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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Кайсар
Ордабасы - Кайсар: обзор матча 29 июня 2024
Ордабасы
29.06.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кайсар
84'
Д. Дарбо
7'
А. Жаксылыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Кайсар
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Е. Макаренко
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дарбо
84'
79'
Желтая карточка
Р. Юденков
78'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
А. Жаксылыков
78'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
В. Громыко
Замена
З. Шехович
️️️️
Г. Суюмбаев
74'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
А. Беседин
70'
Замена
А. Абикен
️️️️
Б. Исламхан
70'
Желтая карточка
С. Малый
60'
59'
Замена
В. Совпель
️️️️
О. Махан
53'
Желтая карточка
В. Громыко
47'
Желтая карточка
Д. Бородин
Желтая карточка
Е. Макаренко
43'
Желтая карточка
И. Пластун
33'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Жаксылыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Горан Миложко
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
29
Оркен Махан
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
4-3-2-1
5
Суюмбаев
23
Эрланов
32
Пластун
2
Малый
8
Макаренко
8
Тагыберген
22
Астанов
9
Исламхан
10
Яхшибоев
41
Беседин
3-3-1-1-2
88
Сикач
15
Пайович
56
Юденков
18
Прындета
40
Кобуладзе
5
Миложко
17
Калмуратов
9
Бородин
55
Громыко
40
Жаксылыков
29
Махан
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
9
Исламхан
96
Абикен
96
Абикен
9
Исламхан
41
Беседин
17
Умаров
17
Умаров
41
Беседин
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
29
Махан
77
Совпель
77
Совпель
29
Махан
55
Громыко
30
Норбеков
30
Норбеков
55
Громыко
40
Жаксылыков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Ордабасы
Кайсар
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Ордабасы - Кайсар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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