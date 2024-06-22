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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Кайсар
Жетысу - Кайсар: обзор матча 22 июня 2024
Жетысу
22.06.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Кайсар
21'
С. Мужиков
2'
В. Громыко
67'
Р. Юденков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Кайсар
Вторая желтая
С. Мужиков
90'
89'
Желтая карточка
Й. Пайович
85'
Желтая карточка
Г. Кобуладзе
Желтая карточка
М. Чиканчи
78'
73'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
А. Жаксылыков
67'
ГОЛ! 1:2!
Р. Юденков
Замена
М. Чиканчи
️️️️
А. Жумабек
63'
57'
Пенальти не реализован!
В. Громыко
55'
Замена
В. Совпель
️️️️
О. Махан
54'
Желтая карточка
О. Махан
Желтая карточка
С. Мужиков
49'
Пенальти не реализован!
С. Мужиков
41'
ГОЛ! 1:1!
С. Мужиков
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Громыко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Горан Миложко
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
29
Оркен Махан
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Жетысу
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
77
Василий Совпель
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
3-4-2-1
45
Сиукаев
23
Балтабеков
3
Чарльстон
4
Чадунели
67
Калмырза
10
Мосиашвили
47
Усенов
16
Брага
7
Мужиков
18
Караман
9
Жумабек
3-3-1-1-2
88
Сикач
15
Пайович
56
Юденков
18
Прындета
17
Калмуратов
5
Миложко
40
Кобуладзе
9
Бородин
55
Громыко
40
Жаксылыков
29
Махан
9
Жумабек
23
Чиканчи
23
Чиканчи
9
Жумабек
29
Махан
77
Совпель
77
Совпель
29
Махан
40
Жаксылыков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Жетысу
Кайсар
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Жетысу - Кайсар
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
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