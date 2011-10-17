Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валерий Андроник - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Валерий
    Фамилия Андроник
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 21 0 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2012 65' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    21.05.2012 1' -36' Оренбург (Оренбург) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    15.05.2012 1' -45' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Торпедо Вл (Владимир)
    11'
    20.04.2012 1' -39' Факел (Воронеж) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.04.2012 1' -25' Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    01.04.2012 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Химки (Химки)
    45'
    26.03.2012 1' -90' Луч (Владивосток) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.11.2011 1' -29' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    27.10.2011 1' -65' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16' 65'
    17.10.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Динамо Бр (Брянск)
    14.10.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    06.10.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.10.2011 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.09.2011 58' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    22.09.2011 90' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:3 Енисей (Красноярск)
    15.09.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    12.09.2011 46' -90' Химки (Химки) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    77'
    06.09.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:5 Луч (Владивосток)
    29.08.2011 73' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Торпедо Вл (Владимир)
    09.08.2011 77' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:4 Мордовия (Саранск)
    81'
    27.06.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.06.2011 1' -76' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.06.2011 87' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.05.2011 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Торпедо (Москва)
    78'
    18.04.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    • Читайте нас: 
    11