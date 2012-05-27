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Валерий Андроник
Статистика
Валерий Андроник - статистика
Завершил карьеру
21 декабря 1982 (43)
#99 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Молдова
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
21
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
27.05.2012
КАМАЗ
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 48 тур
Оренбург
1 : 0
21.05.2012
СКА-Хабаровск
1' - 36'
Россия. ФНЛ, 47 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
15.05.2012
Торпедо Вл
1' - 45'
11'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Факел
2 : 1
20.04.2012
СКА-Хабаровск
1' - 39'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2012
СКА-Хабаровск
1' - 25'
Россия. ФНЛ, 40 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
01.04.2012
Химки
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Луч
1 : 2
26.03.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
07.11.2011
Оренбург
1' - 29'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
2 : 0
27.10.2011
СКА-Хабаровск
1' - 65'
16'
65'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
17.10.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
14.10.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
2 : 1
06.10.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0 : 1
03.10.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
25.09.2011
Cибирь
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
22.09.2011
Енисей
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Факел
2 : 2
15.09.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химки
2 : 1
12.09.2011
СКА-Хабаровск
46' - 90'
77'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
0 : 5
06.09.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
29.08.2011
Торпедо Вл
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
4 : 4
09.08.2011
Мордовия
77' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 3
27.06.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.06.2011
Волгарь
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо Бр
0 : 2
07.06.2011
СКА-Хабаровск
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
27.05.2011
Торпедо
46' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
18.04.2011
Черноморец
Был в запасе
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