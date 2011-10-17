|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|21
|0
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2012
|65' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|21.05.2012
|1' -36'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.05.2012
|1' -45'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|11'
|20.04.2012
|1' -39'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.04.2012
|1' -25'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|01.04.2012
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Химки (Химки)
|45'
|26.03.2012
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.11.2011
|1' -29'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|27.10.2011
|1' -65'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16' 65'
|17.10.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Динамо Бр (Брянск)
|14.10.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|06.10.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.10.2011
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.09.2011
|58' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|22.09.2011
|90' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:3
|Енисей (Красноярск)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12.09.2011
|46' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|77'
|06.09.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:5
|Луч (Владивосток)
|29.08.2011
|73' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|09.08.2011
|77' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:4
|Мордовия (Саранск)
|81'
|27.06.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.06.2011
|1' -76'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.06.2011
|87' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.05.2011
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|78'
|18.04.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)