Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Химки
СКА-Хабаровск - Химки: обзор матча 01 апреля 2012
СКА-Хабаровск
01.04.2012, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, группа B, 40 тур
2 : 1
Завершен
Химки
3'
А. Мурнин
35'
Е. Луценко
5'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Химки
Желтая карточка
Э. Коффи
Замена
К. Кочубей
️️️️
А. Семенов
Замена
С. Скобляков
️️️️
В. Романенко
Замена
А. Алексанян
️️️️
Х. Мамтов
Замена
Д. Рыжов
️️️️
В. Воскобойников
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Киселев
Замена
Э. Коффи
️️️️
А. Яркин
Желтая карточка
А. Яркин
Замена
В. Никифоров
️️️️
Е. Луценко
Вторая желтая
Д. Мицейка
Желтая карточка
В. Андроник
ГОЛ! 2:1!
Е. Луценко
Замена
А. Едигарян
️️️️
Р. Мавлетдинов
ГОЛ! 1:1!
Х. Мамтов
ГОЛ! 1:0!
А. Мурнин
2'
Желтая карточка
Д. Мицейка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
1
Алексей Солосин
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
99
Валерий Андроник
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
32
Эуген Коффи
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
3-1-3-2
18
Киселев
13
Семенов
5
Нестеренко
13
Семенов
3
Соловей
99
Андроник
27
Мурнин
35
Романович
48
Луценко
22
Яркин
4-3-1-2
25
Нигматуллин
13
Тимофеев
88
Наваловский
16
Мицейка
6
Шумейко
22
Кузнецов
3
Воронкин
14
Мавлетдинов
77
Романенко
9
Воскобойников
9
Мамтов
22
Яркин
32
Коффи
32
Коффи
22
Яркин
13
Семенов
8
Кочубей
8
Кочубей
13
Семенов
48
Луценко
10
Никифоров
10
Никифоров
48
Луценко
18
Киселев
8
Васильев
8
Васильев
18
Киселев
77
Романенко
55
Скобляков
55
Скобляков
77
Романенко
9
Мамтов
19
Алексанян
19
Алексанян
9
Мамтов
14
Мавлетдинов
87
Едигарян
87
Едигарян
14
Мавлетдинов
9
Воскобойников
63
Рыжов
63
Рыжов
9
Воскобойников
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Химки
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
15
Александр Каракин
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
Остались в запасе
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Химки
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Химки
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+