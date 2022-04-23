Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нил Тэйлор - статистика

Завершил карьеру
7 февраля 1989 (37), Сент-Асеф
#3 | Защитник
176 см | 64 кг
Уэльс
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидлсбро
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Суонси
1 : 1
23.04.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Мидлсбро
0 : 2
18.04.2022
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
0 : 1
06.04.2022
Фулхэм
1' - 56'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
15.03.2022
Мидлсбро
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Миллуолл
0 : 0
12.03.2022
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
08.03.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Мидлсбро
2 : 1
05.03.2022
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Барнсли
3 : 2
26.02.2022
Мидлсбро
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Мидлсбро
2 : 1
22.02.2022
Вест Бромвич
1' - 55'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
2 : 1
19.02.2022
Мидлсбро
1' - 53'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Мидлсбро
4 : 1
12.02.2022
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
09.02.2022
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
1 : 0
29.01.2022
Ковентри
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 0
24.01.2022
Мидлсбро
1' - 90'
4'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Мидлсбро
2 : 1
15.01.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкпул
1 : 2
29.12.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
2 : 0
26.12.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Мидлсбро
1 : 0
18.12.2021
Борнмут
1' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сток Сити
0 : 0
11.12.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
1 : 0
04.12.2021
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
27.11.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
1 : 2
23.11.2021
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.11.2021
Миллуолл
Был в запасе
Главные новости
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+