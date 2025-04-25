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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Евгений Марков
Новости
€ 350 тыс
Евгений Марков - новости
Урал
7 июля 1994 (32)
#20 | Нападающий
187 см | 78 кг
Россия
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Публикации
В «Урале» назвали главную фишку Шатова: «В России растет большой тренер»
2025.04.25 00:32
11
Фото
«Факел» совершил рекордную продажу в истории клуба
2025.01.31 13:50
6
«Факел» установит трансферный рекорд, продав Маркова «Уралу»
2025.01.28 18:57
Марков из «Факела» ответил, в чем он сильнее Угальде
2025.01.04 18:32
6
Марков назвал российского футболиста, который перерос РПЛ
2024.11.08 22:55
1
Нападающий «Факела» Марков рассказал о настрое на матч со «Спартаком»
2023.10.30 09:37
1
Игрок «Факела» назвал поле в Воронеже идеальным
2023.10.29 13:30
7
ЭСК РФС признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем
2023.10.26 18:29
8
Агент Маркова прокомментировал скандальный фол игрока в матче с «Оренбургом»
2023.10.21 23:15
Видео
Спорный момент в матче «Оренбург» – «Факел»: Карасев не удалил игрока за удар шипами в голень
2023.10.21 13:38
8
Евсеев пообещал наказать игрока «Факела» за удаление против «Пари НН»
2023.05.15 19:13
Марков: «Вторая команда в Петербурге – это невозможно. Когда появился «Тосно», прессовали прилично»
2023.03.30 09:50
6
Марков рассказал, как отговаривал Хлусевича от трансфера в «Спартак»
2023.03.29 23:23
3
Марков рассказал, за что Евсеев его «отборно» обматерил
2023.03.29 22:13
1
Фото
«Факел» бесплатно подписал экс-форварда «Динамо» и «Краснодара»
2022.11.22 17:37
1
Смольников, Гулиев, Марков – в старте «Арсенала» на матч с «Краснодаром»; Исаенко, Пивоваров, Мацукатов выйдут у гостей
2022.05.08 15:20
Марков едва не подрался с фанатами «Арсенала» после поражения от «Ростова» («СЭ»)
2022.04.17 16:27
2
Тульский «Арсенал» подписал экс-форварда «Краснодара» Маркова
2021.06.09 13:36
1
Бабурин и Марков покинули «Краснодар»
2021.05.31 11:30
5
Мусаев выпустил на матч с «Ротором» Чернова, Ари, Маркова; Кверквелия, Жигулев, Понсе сыграют у гостей
2020.12.05 18:06
1
РПЛ: «Краснодар» сообщил нам об условно-положительных результатах тестов на коронавирус»
2020.10.20 13:46
5
Кабелья и Марков не полетели на матч ЛЧ с «Ренном». У обоих подозрение на коронавирус
2020.10.19 17:13
17
Видео
Марков и Чернов впервые посетили стадион «Краснодара» в качестве игроков команды
2020.10.11 12:53
4
«Динамо» заработает на трансфере Маркова не более 250 тысяч
2020.10.07 00:35
1
Форвард Марков перешел из «Динамо» в «Краснодар»
2020.10.06 20:15
5
Марков близок к переходу из «Динамо» в «Краснодар»
2020.10.06 18:36
4
«РБ-Спорт»: Марков перейдет из «Динамо» в «Арсенал» за 300 тысяч
2020.10.03 17:32
2
Форвард «Динамо» Марков может перейти в «Урал»
2020.08.20 14:04
4
Фото
«Рубин» объявил об уходе пяти игроков
2020.07.23 10:46
2
Гранат, Йевтич, Бакаев, Марков, Плиев не сыграют со «Славией» из-за микротравм
2020.02.16 15:42
1
2
3
Главные новости
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Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
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Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
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Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
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Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
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