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    • Нападающий «Факела» Марков рассказал о настрое на матч со «Спартаком»

    Нападающий «Факела» Марков рассказал о настрое на матч со «Спартаком»

    Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков рассказал, что команда никак отдельно не настраивалась на матч 13‑го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

    «Просто все прекрасно! Спасибо нашим болельщикам, что пришли на стадион. Победили и гора с плеч.

    Момент с пенальти? Хызыр [Аппаев] поставил мяч, кому‑то отскочило в колено, я увидел, что Бабич поставил ногу и сыграл головой. Он попал мне в голову.

    Отдельно как‑то Ташуев настраивал на матч? Никак. Все как обычно, стандартный игровой день. Просто боевой матч. Мы хотим обыграть каждую команду, потому что у нас мало очков. Нам нужно выбираться из своей ситуации. Слава богу, сегодня нам удалось победить, и мы чуток выползли наверх.

    Что скажу про поле? Все отлично», – сказал Марков.

    • Марков открыл счет в матче, реализовав пенальти.
    • «Факел» обыграл «Спартак» впервые с 2000 года.
    • Воронежцы не проигрывают четыре матча подряд в РПЛ.
    • Команда набрала 15 очков и идет 12‑й в турнирной таблице.

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    Источник: «Матч ТВ»

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