Нападающий «Факела» Марков рассказал о настрое на матч со «Спартаком»

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков рассказал, что команда никак отдельно не настраивалась на матч 13‑го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Просто все прекрасно! Спасибо нашим болельщикам, что пришли на стадион. Победили и гора с плеч.

Момент с пенальти? Хызыр [Аппаев] поставил мяч, кому‑то отскочило в колено, я увидел, что Бабич поставил ногу и сыграл головой. Он попал мне в голову.

Отдельно как‑то Ташуев настраивал на матч? Никак. Все как обычно, стандартный игровой день. Просто боевой матч. Мы хотим обыграть каждую команду, потому что у нас мало очков. Нам нужно выбираться из своей ситуации. Слава богу, сегодня нам удалось победить, и мы чуток выползли наверх.

Что скажу про поле? Все отлично», – сказал Марков.