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    РПЛ: «Краснодар» сообщил нам об условно-положительных результатах тестов на коронавирус»

    Пресс-служба РПЛ прокомментировала информацию о сомнительных тестах двух игроков «Краснодара» на коронавирус.

    «Краснодар» в соответствии с п. 1.2.3. санитарного регламента РПЛ сезона-2020/21 уведомил лигу, что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку. Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты», – сообщает пресс-служба РПЛ.

    • Полузащитник Реми Кабелья и нападающий Евгений Марков не полетели с краснодарцами во Францию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.
    • Во Францию также не полетел главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – у него ангина.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13590

      vladimir-7 3 минуты назад

      Есть положительные и есть отрицательные результаты, оказывается есть
      ещё и условно-положительные результаты, интересно, это как? Может
      быть коронавирус обнаружен, но он спрятался и бездействует пока.

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