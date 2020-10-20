РПЛ: «Краснодар» сообщил нам об условно-положительных результатах тестов на коронавирус»

Пресс-служба РПЛ прокомментировала информацию о сомнительных тестах двух игроков «Краснодара» на коронавирус.
«Краснодар» в соответствии с п. 1.2.3. санитарного регламента РПЛ сезона-2020/21 уведомил лигу, что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку. Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты», – сообщает пресс-служба РПЛ.
- Полузащитник Реми Кабелья и нападающий Евгений Марков не полетели с краснодарцами во Францию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.
- Во Францию также не полетел главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – у него ангина.
Источник: сайт РПЛ