«Рубин» объявил об уходе пяти игроков

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб покинули пять футболистов.
В связи с истечением срока аренды из команды ушли Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и Евгений Марков.
У Владимира Граната завершился контракт с «Рубином», и он стал свободным агентом.
- Плиев и Поярков вернулись в «Ростов», Марков – в «Динамо», Сантос – в «Брагу».
- Гранат выступал за казанцев с июля 2017 года, сыграл 46 матчей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Рубина»