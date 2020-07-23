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    «Рубин» объявил об уходе пяти игроков

    Пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб покинули пять футболистов.

    В связи с истечением срока аренды из команды ушли Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и Евгений Марков.

    У Владимира Граната завершился контракт с «Рубином» и он стал свободным агентом.

    • Плиев и Поярков вернулись в «Ростов», Марков – в «Динамо», Сантос – в «Брагу».
    • Гранат выступал за казанцев с июля 2017 года, сыграл 46 матчей.

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    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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