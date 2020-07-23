«Рубин» объявил об уходе пяти игроков

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб покинули пять футболистов.

В связи с истечением срока аренды из команды ушли Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и Евгений Марков.

У Владимира Граната завершился контракт с «Рубином» и он стал свободным агентом.

Плиев и Поярков вернулись в «Ростов», Марков – в «Динамо», Сантос – в «Брагу».

Гранат выступал за казанцев с июля 2017 года, сыграл 46 матчей.

Спасибо за сезон, парни!Марков, Сантос, Плиев и Поярков покидают нашу команду после окончания арендных договоров!«Рубин» благодарит вас за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/DVu70j0dfX pic.twitter.com/ZNlgTbOcXq — «Рубин» Казань (@fcrk) July 23, 2020