Евгений Марков - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Марков
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Марков
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.03.2022
|1' -46'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Арсенал (Тула)