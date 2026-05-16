Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Евгений Марков - статистика

Урал
7 июля 1994 (32)
#20 | Нападающий
187 см | 78 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
68' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Челябинск
1 : 2
26.04.2026
Урал
88' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал
2 : 0
22.04.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Сокол
0 : 3
18.04.2026
Урал
80' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Урал
0 : 0
12.04.2026
Уфа
87' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Урал
5 : 0
05.04.2026
Чайка
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Родина
3 : 1
29.03.2026
Урал
67' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Урал
2 : 4
22.03.2026
Енисей
86' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Урал
2 : 0
15.03.2026
Арсенал
90' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор
1 : 1
09.03.2026
Урал
78' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Факел
1 : 0
27.02.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Волга
0 : 0
29.11.2025
Урал
82' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
1 : 1
22.11.2025
Спартак К
90' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.11.2025
Урал
1' - 54'
10'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
09.11.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 0
05.11.2025
Челябинск
76' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
01.11.2025
Сокол
1' - 60'
33'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
24.10.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Чайка
0 : 1
20.10.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ
5 : 1
06.10.2025
Урал
76' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Урал
1 : 2
29.09.2025
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал
0 : 0
20.09.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
68' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Спартак К
1 : 1
04.09.2025
Урал
1' - 73'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Урал
2 : 0
31.08.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал
4 : 0
25.08.2025
Волга
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 0
18.08.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
1' - 59'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Урал
2 : 1
02.08.2025
Родина
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+