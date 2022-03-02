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    Евгений Марков - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Станиславович
    Фамилия Марков
    Команда Факел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июля 1994 (28 лет)
    Рост 187
    Вес 78
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.03.2022 1' -46' Алания (Владикавказ) 1:0 Арсенал (Тула)
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