Марков назвал российского футболиста, который перерос РПЛ

Нападающий «Факела» Евгений Марков считает, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков готов к трансферу в Европу.

«Если брать россиян, то сейчас хорошее поколение – есть много талантливых молодых ребят.

Тот же Ваня Обляков, который по своей игре перерос РПЛ и может спокойно уехать в один из европейских чемпионатов», – сказал Марков.

26-летний Обляков в ЦСКА с 2018 года.

В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

Он связан с армейцами контрактом до 30 июня 2027-го.

Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE