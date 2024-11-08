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    Марков назвал российского футболиста, который перерос РПЛ

    Нападающий «Факела» Евгений Марков считает, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков готов к трансферу в Европу.

    «Если брать россиян, то сейчас хорошее поколение – есть много талантливых молодых ребят.

    Тот же Ваня Обляков, который по своей игре перерос РПЛ и может спокойно уехать в один из европейских чемпионатов», – сказал Марков.

    • 26-летний Обляков в ЦСКА с 2018 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Он связан с армейцами контрактом до 30 июня 2027-го.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    08.11.2024 22:55
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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1731137667
    Ваня Обляков, который играет тогда, когда соперник ниже уровнем?)
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