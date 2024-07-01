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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Каза Пиа
Жозе Фонте
Новости
€ 100 тыс
Жозе Фонте - новости
Каза Пиа
21 декабря 1983 (42), Пенафиель
#6 | Защитник
187 см | 81 кг
Португалия
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Публикации
Экс-защитник Португалии: «Смеюсь, когда слышу, что присутствие Роналду мешает сборной»
2024.07.01 21:59
1
Экс-защитник сборной Португалии Фонте: «Нельзя учить такую легенду, как Роналду»
2022.12.08 13:30
«Лилль» объявил об уходе Йылмаза и Шеки. Контракт с 38-летним Фонте продлен еще на год
2022.05.21 10:27
Фото
Защитник сборной Португалии Фонте перешел в «Лилль»
2018.07.21 09:12
1
Фонте расторг контракт с китайским клубом. Игрок может вернуться в АПЛ
2018.07.16 23:36
3
Фонте: «Кавани и Суарес – лучшие форварды мира»
2018.07.01 01:06
Фонте: «Португалии без разницы с кем играть в 1/8 финала – с Россией или Уругваем»
2018.06.26 07:54
5
Фонте согласовал контракт с «Далянь Ифаном»
2018.02.23 18:38
1
Фото
Фонте перешел из «Саутгемптона» в «Вест Хэм» за 8 миллионов
2017.01.21 00:09
5
«Ливерпуль» хочет приобрести у «Саутгемптона» Фонте
2017.01.15 17:22
Агент: «Саутгемптон» не отпустит Фонте в «Спартак»
2017.01.09 19:40
2
«Спартак» заинтересован в приобретении Фонте
2017.01.09 17:45
14
Фонте, которым интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», хочет покинуть «Саутгемптон»
2017.01.05 20:01
«Арсенал» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Фонте
2016.08.21 18:27
2
«Манчестер Юнайтед» готов обменять Рохо на Фонте
2016.08.17 14:26
3
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «Саутгемптона» Фонте
2016.08.15 17:11
«Эвертон» может приобрести Фонте за 9 миллионов
2016.08.01 07:23
«Спартаку» понадобился защитник сборной Португалии
2016.07.26 20:12
4
Фонте: «Если «Тоттенхэм» сохранит Покеттино, команда вернется к борьбе за чемпионство»
2016.05.09 11:31
Фонте: «План состоял в том, чтобы быть самими собой»
2015.12.27 01:57
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
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