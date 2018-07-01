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    Фонте: «Кавани и Суарес – лучшие форварды мира»

    Защитник сборной Португалии Жозе Фонте после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против уругвайцев (1:2) оценил игру форвардов соперника Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

    «Мы делали всe, что могли. Никто не скажет, что мы недостаточно старались. У нас были моменты, мы давили, но не дожали соперника.

    Кавани и Суарес – лучшие нападающие в мире. Они создадут моменты, играя против любой обороны», – сказал игрок.

    Уругвайцы в 1/4 финала сыграют с французами.

    Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2018 01:06
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