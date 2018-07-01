Фонте: «Кавани и Суарес – лучшие форварды мира»

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против уругвайцев (1:2) оценил игру форвардов соперника Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

«Мы делали всe, что могли. Никто не скажет, что мы недостаточно старались. У нас были моменты, мы давили, но не дожали соперника.

Кавани и Суарес – лучшие нападающие в мире. Они создадут моменты, играя против любой обороны», – сказал игрок.

Уругвайцы в 1/4 финала сыграют с французами.

Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани