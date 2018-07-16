Фонте расторг контракт с китайским клубом. Игрок может вернуться в АПЛ

Лям за матч, неплохо китайцы шикуют)
Защитник Жозе Фонте расторг контракт с «Далянь Ифан». Он перешел в китайский клуб в феврале из «Вест Хэма» за 7 миллионов фунтов и сыграл в семи матчах.
Теперь игрок может вернуться в английскую Премьер-лигу.
Защитник Жозе Фонте расторг контракт с «Далянь Ифан». Он перешел в китайский клуб в феврале из «Вест Хэма» за 7 миллионов фунтов и сыграл в семи матчах.
Теперь игрок может вернуться в английскую Премьер-лигу.
Лям за матч, неплохо китайцы шикуют)
Из Китая все валят через год.
Схема проста: жирный контракт, год ненапряжной игры на классе, на второй год ссылка в дубль, а через полгода разрыв контракта или за копейки в Европу обратно.
Дурят китайцев по-чёрному.
А в чём суть?