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    Фонте расторг контракт с китайским клубом. Игрок может вернуться в АПЛ

    Защитник Жозе Фонте расторг контракт с «Далянь Ифан». Он перешел в китайский клуб в феврале из «Вест Хэма» за 7 миллионов фунтов и сыграл в семи матчах.

    Теперь игрок может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Источник: Skysports

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    16.07.2018 23:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 июля 2018, 10:08

      Лям за матч, неплохо китайцы шикуют)

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 17 июля 2018, 00:22

      Из Китая все валят через год.

      Схема проста: жирный контракт, год ненапряжной игры на классе, на второй год ссылка в дубль, а через полгода разрыв контракта или за копейки в Европу обратно.

      Дурят китайцев по-чёрному.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 июля 2018, 00:05

      А в чём суть?

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