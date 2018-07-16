Фонте расторг контракт с китайским клубом. Игрок может вернуться в АПЛ

Защитник Жозе Фонте расторг контракт с «Далянь Ифан». Он перешел в китайский клуб в феврале из «Вест Хэма» за 7 миллионов фунтов и сыграл в семи матчах.

Теперь игрок может вернуться в английскую Премьер-лигу.