Экс-защитник Португалии: «Смеюсь, когда слышу, что присутствие Роналду мешает сборной»

Бывший игрок сборной Португалии Жозе Фонте высказался о влиянии Криштиану Роналду на национальную команду.

Нападающему сейчас 39 лет.

Он сделал 1 ассист в 3 матчах группового этапа Евро-2024.

В 1/8 финала португальцам досталась Словения.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.

«Всегда смеюсь, когда слышу, что присутствие Роналду мешает сборной Португалии. Это всего лишь слухи.

Я провел много лет в сборной вместе с ним и никогда не видел никаких проблем. Зато я знаю, что он не только настоящий профессионал, но еще и старается помогать другим.

Просто наблюдая за ним, понимаешь, что необходимо для того, чтобы преуспевать. Но когда ты работаешь вместе с Криштиану, то получаешь намного больше этого», – заявил Фонте.