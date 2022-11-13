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    Жозе Фонте - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Жозе
    Фамилия Фонте
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Родной город Пенафиель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 81
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Ланс 1:1 Лилль Франция. Лига 1, 26 тур
    41' 27'
    19.02.2023 1' - 14' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лилль 2:0 Страсбур Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 22 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Лилль (Лилль)
    41' 27'
    19.02.2023 1' -14' ПСЖ (Париж) 4:3 Лилль (Лилль)
    12.02.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Страсбур (Страсбур)
    04.02.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:3 Лилль (Лилль)
    01.02.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    29.01.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 1:0 Лилль (Лилль)
    15.01.2023 77' -90' Лилль (Лилль) 5:1 Труа (Труа)
    02.01.2023 1' -46' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    28.12.2022 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:2 Лилль (Лилль)
    13.11.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    65'
    06.11.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    16'
    30.10.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    14.10.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 0:3 Лилль (Лилль)
    09.10.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Ланс (Ланс)
    14'
    02.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    17.09.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    44'
    10.09.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 2:1 Лилль (Лилль)
    04.09.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:3 Лилль (Лилль)
    31.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Ницца (Ницца)
    26.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:7 ПСЖ (Париж)
    12.08.2022 1' -90' Нант (Нант) 1:1 Лилль (Лилль)
    18'
    07.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
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