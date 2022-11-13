Жозе Фонте - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Фонте
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пенафиель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Фонте
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пенафиель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|41' 27'
|19.02.2023
|1' - 14'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|22
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|41' 27'
|19.02.2023
|1' -14'
|ПСЖ (Париж)
|4:3
|Лилль (Лилль)
|12.02.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|01.02.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|29.01.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|15.01.2023
|77' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:1
|Труа (Труа)
|02.01.2023
|1' -46'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|28.12.2022
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|13.11.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|65'
|06.11.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|16'
|30.10.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|14.10.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|09.10.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|14'
|02.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|17.09.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|44'
|10.09.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.09.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|31.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|26.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:7
|ПСЖ (Париж)
|12.08.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|18'
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)