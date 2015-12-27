Фонте: «План состоял в том, чтобы быть самими собой»

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте поделился впечатлениями после победы в матче 18-го тура АПЛ против «Арсенала» (4:0).

«Мы были должны как-то реагировать на свои неудачи, и сегодня мы показали страсть и единство, чтобы изменить результаты в лучшую сторону. Я очень рад тому, как мы выступили. План на игру состоял в том, что быть самими собой – старательной командой с хорошим нападением и единством в защите. Сегодня мы показали, что мы все еще хороши, и теперь у нас есть уверенность в том, что нас ждет успешный период», – сказал Фонте.