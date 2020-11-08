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Торнике Окриашвили
Новости
Торнике Окриашвили - новости
Завершил карьеру
12 февраля 1992 (34), Тбилиси
#30 | Полузащитник
181 см
Грузия
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Видео
РПЛ в преддверии игры «Зенит» – «Краснодар» выбрала лучший гол в истории противостояния. Его забил Окриашвили
2020.11.08 14:36
1
Видео
Гол Сулейманова «Валенсии» – лучший мяч «Краснодара» в прошлом сезоне по мнению болельщиков
2019.06.13 12:47
7
Окриашвили: «Передайте Кононову, что с удовольствием перейду в «Спартак»
2018.12.26 18:29
13
Агент Окриашвили – о разрыве контракта с «Краснодаром»: «Это было обоюдное решение»
2018.12.18 08:47
1
«Краснодар» расторг контракт с Окриашвили
2018.12.17 10:28
9
Вандерсон – о голе Окриашвили через себя: «Первый раз, когда я вижу такое»
2018.10.05 09:16
1
Видео
Окриашвили – о победном голе «Севилье»: «Не поверил, когда увидел мяч в сетке»
2018.10.05 06:31
14
«Краснодар» показал празднование в раздевалке: «С победой, быки!»
2018.10.05 01:11
3
Видео
Окриашвили принес «Краснодару» победу в концовке ударом через себя. В 2016-м он сделал то же самое
2018.10.05 01:00
15
Шалимов: «У Мамаева температура 39, Лаборде повредил заднюю поверхность бедра»
2017.07.23 00:23
4
Ринат Билялетдинов не смог назвать худшего тренера чемпионата России
2017.05.25 06:42
9
Фото
Окриашвили выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок
2017.03.15 16:52
14
Шалимов: «Хватит ли сил на «Сельту»? Мы это поймем только после матча с «Сельтой»
2017.03.13 21:47
2
Окриашвили: «Постараюсь завоевать место в составе «Краснодара»
2017.01.14 11:21
3
Лепсая считает, что признание Окриашвили лучшим игроком Грузии в 2016 году – не сюрприз
2016.12.28 21:44
Фото
Лучшим футболистом Грузии в 2016 году признан Окриашвили
2016.12.28 20:36
5
Окриашвили не перейдет в «Спартак»
2016.12.26 12:10
2
Смолов, Жулиано и Промес вошли в топ-3 по версии Карпина
2016.12.12 06:06
1
Окриашвили: «При Спаллетти в «Зените» тренировались по семь часов в день. До номера еле доползал»
2016.12.05 20:35
Окриашвили: «Шахтер» обхаживал меня как королеву датскую, но Луческу даже не смотрел в мою сторону»
2016.12.05 19:12
2
Окриашвили: «Спасибо «Зениту», что не оставил меня. Иначе я бы не оказался в «Краснодаре»
2016.11.29 10:18
11
Видео
Окриашвили о голе в ворота «Зенита»: «Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили»
2016.11.28 23:45
2
Видео
«Краснодар» выложил видео из раздевалки после победы над «Зенитом»
2016.11.28 19:37
11
Видео
Окриашвили: «Был уверен в себе и знал, что надо решать судьбу встречи»
2016.11.27 23:14
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Истрати: «Окриашвили отомстил Луческу»
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Видео
«Краснодар» – «Зенит». Супергол Окриашвили и другие моменты
2016.11.27 21:23
25
Окриашвили: «Думаю, «Оренбург» заслужил больше ничью, чем поражение»
2016.11.07 07:02
1
Окриашвили: «Российский чемпионат сильнее украинского и бельгийского»
2016.10.28 15:27
9
Фото
«Краснодар» подписал игрока сборной Грузии
2016.09.13 19:45
6
Грузинский хавбек Окриашвили перешел в «Краснодар»
2016.09.06 12:33
7
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2
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