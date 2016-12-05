Окриашвили: «При Спаллетти в «Зените» тренировались по семь часов в день. До номера еле доползал»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал, как в 2010 году проходил просмотр в «Зените». По словам грузина, Лучано Спаллетти, тогда возглавлявший петербургский клуб, заставлял футболистов тренироваться по семь часов.

– Слышал, что Спаллетти был в восторге от Окриашвили.

– Как минимум он меня замечал. Я на первой же тренировке дубль сделал, вроде хорошо себя показал. Потом провел еще несколько, Спаллетти меня не критиковал, наоборот, хвалил, обращал внимание.

– Так почему не сложилось?

– В конце сбора Спаллетти подошел и сказал: «Ты хорош, но тебе пока рано играть за первую команду». Желания у меня было вагон, но, наверное, Лучано прав. После Грузии я был в шоке от уровня «Зенита». Кержаков, Быстров, Анюков – лучшие игроки России выступали за команду! Может, меня можно было оставить и воспитать. Но вышло иначе.

– Нагрузки Спаллетти смогли выдержать или помирали?

– Второе! Я реально в шоке был – семь часов в день работать надо, три тренировки… До номера еле доползал. Но я ни к кому из ребят не подходил и не спрашивал: «Как вы это выдерживаете?». Скромный был, просто вкалывал.

Но сейчас-то я давно привык к такому. По сравнению с Украиной российские нагрузки – вообще ерунда. Тест Купера я сдавал постоянно, другие упражнения выполнял. В «Ильичевце» был тренер, про которого вся Украина знает: он обожает, когда подопечные бегают. Столько с ним отбегал…