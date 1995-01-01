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    Окриашвили: «Передайте Кононову, что с удовольствием перейду в «Спартак»

    Полузащитник Торнике Окриашвили признался, что будет рад продолжить карьеру в «Спартаке» под руководством Олега Кононова.

    – В «Краснодаре» вы застали Олега Кононова?

    – Да, но недолго. Кононов меня вообще знает из чемпионата Украины: он там тренировал «Карпаты», а я играл против них всегда удачно. Кстати, Кононов на пару лет раньше хотел меня взять в «Краснодар». И через четыре дня после перехода планировал ставить в состав. Жаль, что он сразу ушел. Четыре-пять раз с ним потренировался, все очень понравилось. Не кричит, не матерится. Было очень комфортно, к тому же его стиль игры мне близок.

    – Получается, вы в «Спартак» теперь перейдете?

    – Было бы очень хорошо! Передайте, что я с удовольствием.

    • Ранее Окриашвили расторг контракт с «Краснодаром».
    • В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в трех матчах южан, проведя на поле в общей сложности 29 минут. Также в его активе четыре игры и один гол за «Краснодар-2» в ФНЛ.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10876

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Ну, если голы через себя не случайность, а система, то надо брать.

      0
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      Рейтинг: +26

      Мудакам 7 минут назад

      туда только и дорога...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7229

      vladimir-7 21 минуту назад

      А если Кононова из спартака..., то ты куда?

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