Окриашвили: «Передайте Кононову, что с удовольствием перейду в «Спартак»

Полузащитник Торнике Окриашвили признался, что будет рад продолжить карьеру в «Спартаке» под руководством Олега Кононова.

– В «Краснодаре» вы застали Олега Кононова?

– Да, но недолго. Кононов меня вообще знает из чемпионата Украины: он там тренировал «Карпаты», а я играл против них всегда удачно. Кстати, Кононов на пару лет раньше хотел меня взять в «Краснодар». И через четыре дня после перехода планировал ставить в состав. Жаль, что он сразу ушел. Четыре-пять раз с ним потренировался, все очень понравилось. Не кричит, не матерится. Было очень комфортно, к тому же его стиль игры мне близок.

– Получается, вы в «Спартак» теперь перейдете?

– Было бы очень хорошо! Передайте, что я с удовольствием.