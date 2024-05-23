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Торнике Окриашвили
Статистика
Торнике Окриашвили - статистика
Завершил карьеру
12 февраля 1992 (34), Тбилиси
#30 | Полузащитник
181 см
Грузия
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Статистика по турнирам
Грузия. Лига Эровнули 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига Европы 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
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Россия. Премьер-лига 2016/2017
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Лига Европы 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Тб
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Грузия. Лига Эровнули, 16 тур
Динамо Тб
1 : 2
23.05.2024
Динамо Бт
60' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 13 тур
Динамо Тб
1 : 0
10.05.2024
Иберия 1999
Был в запасе
Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
Гагра
0 : 2
16.04.2024
Динамо Тб
1' - 90'
70'
Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
Динамо Тб
0 : 0
12.04.2024
Колхети-1913
46' - 90'
Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
Динамо Бт
2 : 0
08.04.2024
Динамо Тб
70' - 90'
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