Статистика по турнирам

Грузия. Лига Эровнули 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2010/2011